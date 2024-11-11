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18:03, 11 ноября 2024Путешествия

Мужчина расправился с туристкой в Европе, спрятал тело в чемодан и отвез его в лес

Туристка из США поехала в Венгрию, пропала без вести и была найдена бездыханной
Алина Черненко

Фото: Marko Djurica / Reuters

Туристка из США поехала на отдых в Венгрию, пропала без вести после ночи в клубе и была найдена бездыханной. Подробностями истории поделилось издание ABC News.

31-летняя американская медсестра Маккензи Михальски отправилась в Европу с друзьями и сняла на Airbnb жилье в Будапеште. По данным полиции, девушка исчезла во вторник, 5 ноября. Во время поисков стражам правопорядка удалось установить личность и найти мужчину, с которым ее видели в ночном клубе в последний раз. Им оказался 37-летний гражданин Ирландии, имя которого не разглашается.

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Иностранец признался полиции, что он познакомился с американкой в одном из заведений Будапешта, затем пригласил ее в свою съемную квартиру, а там расправился с ней, спрятал тело в чемодан и отвез его в лес. Мужчина сам показал полиции место, где оно было закопано, и был арестован.

Родные и друзья Михальски опубликовали заявление, в котором говорится, что они глубоко опечалены получением отчета венгерской полиции о кончине девушки. «Кензи навсегда останется в памяти как прекрасная и сострадательная молодая женщина, посвятившая себя заботе о других и делающая мир лучше», — написали они.

В октябре пожилая туристка отправилась смотреть Амстердам, попала под мусоровоз и не выжила. Водителя машины сразу арестовали.

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