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02:02, 3 августа 2026Наука и техника

Названы способы ускорить ноутбук

MakeUseOf: Ускорить ноутбук поможет режим оптимальной эффективности и другие настройки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dorde Krstic / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания MakeUseOf перечислили функции, которые помогут ускорить Windows. Материал опубликован на сайте портала.

По словам авторов медиа, в Windows по умолчанию выставлены настройки, которые могут снижать производительность компьютера — в особенности ноутбука. В первую очередь специалисты посоветовали открыть раздел «Сетевые адаптеры» в «Диспетчере устройств» и отключить параметр «Управление питанием». Благодаря этой функции можно запретить операционной системе (ОС) выключать интернет-соединение.

Еще одним способом ускорить работу ноутбука журналисты назвали отключение энергоэффективного Ethernet — эта опция будет иметь значение, если компьютер подключен к интернет-сети по проводу. Она находится в том же разделе «Сетевые адаптеры» на вкладке «Дополнительно». Также авторы рекомендовали зайти в настройки управления электропитанием и установить параметр «Оптимальная производительность» — с ним девайс будет быстрее разряжать аккумулятор, но мощность устройства будет выше.

В заключение авторы MakeUseOf рассказали, что можно зайти в «Диспетчер задач» и отключить режим эффективности — он установлен для каждой программы отдельно. Они объяснили, что если конкретное приложение ограничено этим режимом, то напротив процесса будет отображаться иконка в виде маленького зеленого листочка.

Ранее авторы портала How-To Geek заявили, что для ускорения Windows нужно отключить ненужные фоновые приложения. Список программ доступен в разделе «Приложения автозагрузки», который можно найти в «Диспетчере задач».

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