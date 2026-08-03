ТАСС: ВС России использовали противотанковые рвы ВСУ для укрытия

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России возле населенного пункта Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР) использовали противотанковые рвы Вооруженных сил Украины (ВСУ) для укрытия. Об этом рассказал командир оперативного отдела с позывным Поле в беседе с ТАСС.

«Наступление велось с востока на запад, а фортификационные заграждения противника — это противотанковые рвы — как раз были отрыты с запада на восток. И вот это отчасти позволило перемещаться по ним, по противотанковым рвам», — рассказал Поле.

Ранее сообщалось, что ВС России взяли населенный пункт Торское в ДНР благодаря тактике «лисьих нор».