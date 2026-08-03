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04:01, 3 августа 2026Интернет и СМИ

Мужчине разонравилось увлечение жены чтением по неожиданной причине

«Лента.ру»: Мужу не понравилось увлечение жены книгами из-за чтения любовных романов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PIC SNIPE / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Best-Pirate5073 рассказал о беседе с супругом своей знакомой по книжному клубу. Как выяснила «Лента.ру», тому разонравилось увлечение супруги чтением по неожиданной причине — из-за обсуждения любовных романов в присутствии другого мужчины.

«Я состою в районном книжном клубе, который собирается уже около года. В основном это женщины в возрасте от 20 до 40 лет, и я — единственный мужчина. В последнее время они увлеклись мрачными романтическими историями. Это было не мое предложение, но все проголосовали за это. Большую часть встреч мы посвящаем обсуждению развития персонажей, сюжетов и главных героев книг», — объяснил автор.

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Однако после одного из заседаний клуба к нему на парковке подошел неизвестный. Он представился мужем одной из участниц и попросил собеседника перестать посещать встречи. В ответ на немой вопрос он уточнил, что ему не понравилось, что его жена «чрезмерно увлеклась» книжным клубом с тех пор, как его участники начали читать мрачные любовные романы. Незнакомец также счел странным то, что в обсуждении такой литературы принимает участие мужчина.

«Он сказал, что не обвиняет меня ни в чем неподобающем, однако вся эта ситуация его смущает. По его мнению, "многие проблемы будут решены", если я найду себе другое хобби. Я ответил, что если его беспокоит интерес его жены к вымышленным мужчинам с сомнительной моралью, то, вероятно, им следует поговорить об этом друг с другом», — заключил парень.

Ранее другая пользовательница Reddit призналась, что заподозрила своего супруга в измене. Причиной стали несколько перемен в его поведении, произошедшие за четыре месяца с момента рождения ребенка.

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