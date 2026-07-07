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02:30, 7 июля 2026Интернет и СМИ

Девушка после родов заподозрила мужа в измене по неожиданной причине

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Body Stock / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Ok-Star-7917 призналась, что заподозрила своего супруга в измене. Причиной стали несколько перемен в его поведении, произошедшие за четыре месяца после рождения ребенка.

«Мой муж раньше работал из дома 80 процентов времени, лишь изредка выезжая на стройплощадки или в офис. Он ненавидел туда ходить. Недавно у них появилась новая сотрудница, и с тех пор он постоянно торчит на работе, а еще начал заниматься спортом, сел на жесткую диету и сменил средства гигиены на ароматизированные. У нее есть муж и дети, но недавно она начала рассказывать коллегам про домашние проблемы», — написала автор.

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Другие пользователи предложили ей откровенно поговорить с супругом, не обвиняя его напрямую в измене. Это сработало: мужчина рассказал, что сроки сдачи проектов постоянно переносятся, если он лично не контролирует сотрудников из офиса, что объясняется наличием новых работников.

«Затем я спросила, стоит ли мне беспокоиться на счет этой женщины. Он выглядел искренне озадаченным, а затем ответил, что переживать не о чем: она его не привлекает, у этой коллеги стабильные эмоциональные проблемы, а в довесок — несколько браков за спиной с детьми от прежних мужей», — заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о странной находке в багаже своего уезжающего в длительный отпуск 31-летнего бойфренда. Вкупе с другими странностями в его поведении это натолкнуло ее на мысли о возможном предательстве.

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