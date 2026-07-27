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08:57, 27 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили о дожде

Синоптик Леус: 27 июля в Москве ожидаются дожди и плюс 23-25 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В понедельник, 27 июля, в Москве и Московской области будет облачно и дождливо. Об этом жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, под влиянием периферии циклона, уходящего в районы Вологодской области, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная с прояснениями погода, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Что касается температуры, продолжил он, показатели окажутся близкими к норме — плюс 23-25 градусов в городе и плюс 22-27 по области. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду, а атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

«Во вторник днем местами кратковременные дожди, временами с грозами, плюс 16-18 градусов, днем плюс 26-28 градусов», — добавил Леус.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что последняя неделя июля в столице будет отличаться дождливой погодой и неустойчивыми температурами.

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