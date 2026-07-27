Зеленский признал проблемы с военной помощью США

Зеленский заявил, что запуск производства ракет Patriot произойдет не скоро

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск производства ракет противовоздушной обороны (ПВО) Patriot по американской лицензии произойдет не скоро и может занять долгое время. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Это не так, что сегодня мы приняли решение, завтра здесь уже работает техническая группа, через неделю мы начали производство, а еще через несколько месяцев у нас на складах лежат сотни таких ракет. (...) Все работает не так», — сказал политик.

Зеленский добавил, что причиной тому являются многочисленные бюрократические проблемы, которые осложняют процесс производства.

Ранее журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщал, что для начала производства систем ПВО Patriot на своей территории Украине потребуется более года. По данным авторов публикации, для ракет-перехватчиков Patriot требуются технические сложные компоненты, которые сейчас на украинской территории не производятся. В результате заявления президента США Дональда Трампа о выдаче лицензии на производство американской системы ПВО в ближайшее время существенно не повлияют на обороноспособность Украины.