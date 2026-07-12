Раскрыты сроки начала производства Patriot на Украине

MWM: Для начала производства Patriot на Украине потребуется больше года

Для начала производства систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на своей территории Украине потребуется больше года. На это указывается в публикации Military Watch Magazine (MWM).

Эксперты в области обороны оценивают, что даже на налаживание пробного производства уйдет не менее 12-24 месяцев, а для достижения значительных объемов производства потребуется гораздо больше времени, — отмечает издание.

По данным авторов публикации, для ракет-перехватчиков Patriot требуются технические сложные компоненты, которые сейчас на украинской территории не производятся. В результате заявления президента США Дональда Трампа о выдаче лицензии на производство американской системы ПВО в ближайшее время существенно не повлияет на обороноспособность Украины.

Ранее в Соединенных Штатах заявили об отсутствии ракет для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это указал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн.