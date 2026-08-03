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Бывший СССР
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19:44, 3 августа 2026Бывший СССР

Ограничения на продажу топлива на Украине объяснили

Гусев: Топливный кризис на Украине усугубила фактическая блокировка портов Одессы
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mabeline72 / Shutterstock / Fotodom

На Украине ввели ограничения на продажу дизельного топлива из-за возникшего дефицита: за раз разрешено отпускать от 50 до 100 литров, хотя представители одной из сетей АЗС уточнили, что ограничения пока касаются только канистр, а не баков автомобилей. Об этом пишет «Царьград».

По информации телеканала, причинами нехватки стали удары ВС России по топливным складам и заправкам, сокращение предложения на мировом рынке из-за ситуации в Ормузском проливе и обмеление Дуная из-за аномальной жары, что перекрыло один из каналов поставок.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с «Царьградом» отметил, что ситуация возникла во многом по вине самой Украины, которая первой начала бить по российским НПЗ и годами игнорировала топливную безопасность. От СССР ей достались крупные заводы, но почти все закрылись, а уцелевшие Кременчугский НПЗ и Шебелинский завод выведены из строя ударами РФ. Весь бензин теперь приходится завозить через западную границу, и хотя Россия не может перекрыть эти поставки, ударами по АЗС она осложняет их реализацию, вынуждая использовать бензовозы для адресной заправки техники.

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Эксперт топливно-энергетического комплекса Дмитрий Гусев добавил, что топливный кризис усугубила фактическая блокировка портов Одессы. По его словам, расчет российского командования очевиден: без топлива украинская техника не сможет двигаться, а генераторы не помогут. Чтобы лишить противника топлива полностью, нужно перекрыть все каналы поставок, но и нынешние ограничения заметно осложняют логистику и ведут к перерасходу ресурсов.

Ранее «Лента.ру» писала, что Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Так, в акватории Черного моря был поражен сухогруз, который перевозил грузы военного назначения.

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