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20:55, 3 августа 2026 (обновлено: 21:00, 3 августа 2026)Экономика

Назван срок прихода похолодания в Москву

Синоптик Тишковец: Похолодание придет в Москву 8 августа
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Похолодание придет в Москву в субботу, 8 августа. Соответствующий срок назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в первые три дня рабочей недели столбики термометров покажут от плюс 24 до плюс 29 градусов, а в четверг и пятницу показатели превысят 30-градусную отметку. Эксперт отметил, что пятница, 7 августа, ознаменуется «жарой-прощанием».

В конце недели, продолжил Тишковец, в столице прогнозируется похолодание. Оно будет сопровождаться осадками, которые прольются под влиянием североатлантического циклона. «На землю обрушится настоящий водопад, и воздух наполнится свежестью и озоном. Интенсивность ливней составит 15-20 литров воды на квадратный метр или 1/5 месячной нормы, в Подмосковье местами прогнозируется до 28-33 литров. Ночью плюс 16-19, днем не выше плюс 19-22», — поделился информацией он.
 
В воскресенье, 9 августа, температура вернется к климатической норме в плюс 20-23 градуса, рассказал Тишковец. Ультрафиолетовый индекс при этом снизится до безопасного уровня, что позволит безопасно загорать.

Ранее в МЧС призвали москвичей соблюдать осторожность со среды по пятницу, 5-7 августа, так как в эти дни ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до плюс 30-32 градусов.

 

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