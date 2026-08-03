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15:46, 3 августа 2026 (обновлено: 15:52, 3 августа 2026)Экономика

Москвичей предупредили об опасной жаре

МЧС: В Москве с 5 по 7 августа ожидается до плюс 32 градусов Цельсия
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Москве со среды по пятницу, 5-7 августа, ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до плюс 30-32 градусов Цельсия. Об этом сообщает столичное управление МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Среди рисков жаркой погоды в МЧС описали потерю работоспособности и внимания. Также сильная жара может привести к потере сознания, что, в свою очередь, может привести к увеличению количества случаев ДТП на дорогах.

Москвичам рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что дожди вернутся в столицу со среды, 5 августа. При этом предстоящие осадки будут небольшими и локальными.

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