Москвичей предупредили об опасной жаре

МЧС: В Москве с 5 по 7 августа ожидается до плюс 32 градусов Цельсия

В Москве со среды по пятницу, 5-7 августа, ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до плюс 30-32 градусов Цельсия. Об этом сообщает столичное управление МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Среди рисков жаркой погоды в МЧС описали потерю работоспособности и внимания. Также сильная жара может привести к потере сознания, что, в свою очередь, может привести к увеличению количества случаев ДТП на дорогах.

Москвичам рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что дожди вернутся в столицу со среды, 5 августа. При этом предстоящие осадки будут небольшими и локальными.