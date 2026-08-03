Россиянин поставил на матч 2-го тура РПЛ и выиграл 14 миллионов рублей

Россиянин поставил на матч РПЛ «Родина» — «Ростов» и выиграл 14 миллионов рублей

Россиянин поставил на матч 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Родина» — «Ростов» и выиграл 14 миллионов рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил шесть миллионов рублей на победу ростовчан с коэффициентом 2,35. «Ростов» выиграл со счетом 4:2, и, таким образом, россиянин заработал 14,1 миллиона.

После двух туров нового сезона РПЛ футболисты «Ростова» набрали три очка и расположились на шестом месте в турнирной таблице. В следующем матче желто-синие сыграют у себя дома с ЦСКА. Игра пройдет 8 августа в Ростове-на-Дону и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее букмекеры назвали фаворита бомбардирской гонки в новом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Им является норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1,65.