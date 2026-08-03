Назван фаворит бомбардирской гонки АПЛ в новом сезоне

Эксперты считают фаворитом бомбардирской гонки АПЛ в новом сезоне Эрлинга Холанда

Назван фаворит бомбардирской гонки Английской премьер-лиги (АПЛ) в новом сезоне. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают фаворитом бомбардирской гонки АПЛ Эрлинга Холанда. Поставить на то, что норвежский форвард «Манчестер Сити» забьет больше всех в новом сезоне, можно с коэффициентом 1,65. Вторым фаворитом, по мнению экспертов, является шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак — сделать ставку на его победу можно с котировкой 10,00. Замыкает тройку наиболее вероятных претендентов на звание самого результативного футболиста нового сезона Игор Тиаго из «Брентфорда» — поставить на его успех можно с коэффициентом 11,00.

Старт сезона-2026/2027 в АПЛ запланирован на 21 августа. Новый чемпионат начнется матчем «Арсенал» — «Ковентри».

Лондонский клуб является действующим чемпионом Англии. В прошлом сезоне «канониры» завоевали одиннадцатый титул сильнейшей команды страны в своей истории.