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12:56, 3 августа 2026 (обновлено: 12:59, 3 августа 2026)Мир

Раскрыта главная цель переговоров Трампа с Ираном

Блохин: Трамп стремится заключить с Ираном соглашение, которое превзойдет договор Обамы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Дональд Трамп стремится заключить с Ираном соглашение, которое превзойдет договоренности времен администрации Барака Обамы. Об этом рассказал в беседе с «Ридус» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Трампу нужно заключить с Ираном более значимую сделку, чем подписанный в 2015 году президентом США Бараком Обамой договор. Трамп критиковал и даже отменил ее. Долгое время он говорил, что это капитуляция США перед Ираном. Новая сделка должна стать более выгодной, если Трамп не хочет потерять лицо», — сказал он.

По словам американиста, Вашингтон оказался в сложном положении, поскольку новая договоренность с Тегераном должна не только снизить напряженность в регионе, но и стать политическим успехом для администрации Трампа.

Также эксперт указал, что ни одна из сторон не заинтересована в масштабном военном конфликте. По его словам, США придерживаются стратегии давления, при которой сначала усиливаются санкционные и политические меры, а затем перед Ираном ставится выбор между переговорами и дальнейшей эскалацией.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к переговорам 3 августа. Также американский лидер объявил об отмене готовящегося мощного удара по Ирану.

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