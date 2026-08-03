В УЕФА захотели подать в суд на президента ФИФА

В УЕФА захотели подать в суд на главу ФИФА из-за возможной продажи прав на проведение ЧМ

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) захотели подать в суд на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в связи с возможной продажей прав на проведение чемпионатов мира по футболу. Об этом сообщает The Telegraph.

В ФИФА заявили о создании компании FIFA Forward Enterprise (FFE), через которую организация хотела продать права на проведение чемпионата мира (ЧМ) по футболу частным инвесторам. Затем от этой идеи было решено отказаться.

УЕФА предупредил ФИФА о недопустимости удаления каких-либо материалов, связанных с работой FFE. Также сообщается о готовящихся исках против брата зятя президента США Джошуа Кушнера, которому ФИФА планировала продать 20 процентов акций дочерней компании. Помимо этого, соответствующие письма получили глава BANN Ventures Грег Маффей, банк JP Morgan и организация OpenEconomics, которые участвовали в подготовке проекта.

Ранее футбольные ассоциации Англии и Уэльса отозвали свои письма в поддержку действующего президента ФИФА Инфантино на грядущих выборах. Они пройдут 18 марта 2027 года.

