Сенатор Волошин: Цена украинским заверениям стала известна и на Ближнем Востоке

Сегодня Киев по иранскому вопросу пытается одновременно усидеть на нескольких стульях: понравиться наиболее радикальным кругам в США и избежать прямого конфликта с Ираном, заявил сенатор Александр Волошин. В комментарии «Ленте.ру» он высказался по поводу ситуации вокруг удара Украины по иранскому судну.

Сенатор отметил, что заявления Тегерана о преднамеренности удара выглядят показательными из-за поведения Киева после него. По его словам, сначала Киев пытался встроиться в любую антииранскую повестку, рассчитывая в очередной раз доказать Вашингтону свою мнимую полезность по принципу «враг моего врага — мой друг». При этом как только стало понятно, что подобные действия могут иметь реальные последствия для Украины, сразу же начинаются отрицания преднамеренности удара, добавил Волошин.

«В этом и заключается вся логика нынешнего киевского режима. Ради тактических выгод он готов расширять географию конфликтов и террора далеко за пределы Украины, однако брать на себя ответственность за собственные решения категорически не желает. Особенно показательно это выглядит на фоне заверений Киева о том, что Украина не намерена участвовать в возможной новой кампании США против Ирана», — указал Волошин.

Если Тегеран прав и удар был преднамеренным, значит, цена украинским заверениям стала известна и на Ближнем Востоке Александр Волошин сенатор

Политик отметил, что обещания Киева действуют ровно до того момента, пока не возникает возможность заработать очередное политическое одобрение со стороны западных покровителей актом кровавого террора. Он добавил, что сегодня Киев по иранскому вопросу пытается одновременно усидеть на нескольких стульях: понравиться наиболее радикальным кругам в США и избежать прямого конфликта с Ираном, сохранив при этом образ жертвы обстоятельств. Но такая тактика неизбежно заканчивается тем, что Киеву не верит уже никто, поскольку в международной политике репутация строится годами, а разрушается одним подобным эпизодом, заключил Волошин.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что у Тегерана есть доказательства, что Украина намеренно ударила по иранскому судну. По словам представителя ведомства, Иран намерен принять все необходимые меры, чтобы Украина ответила за свои действия и не повторяла подобных инцидентов.