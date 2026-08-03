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11:42, 3 августа 2026 (обновлено: 11:45, 3 августа 2026)Мир

Иран обвинил Украину в намеренном ударе по иранскому судну

МИД Ирана заявил о доказательствах того, что Украина намеренно ударила по иранскому судну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

У Тегерана есть доказательства, что Украина намеренно ударила по иранскому судну. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«По словам украинских чиновников, этот инцидент был непреднамеренным, но имеющиеся доказательства указывают на то, что нападение было преднамеренным», — подчеркнул Багаи.

По словам представителя ведомства, Иран намерен принять все необходимые меры, чтобы Украина ответила за свои действия и не повторяла подобных инцидентов.

Ранее Багаи заявил, что достижение соглашения между Ираном и Оманом о безопасном маршруте через Ормузский пролив само по себе не означает немедленного возобновления судоходства.

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