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12:40, 3 августа 2026Путешествия

Россиянин почувствовал себя плохо и не выжил у подножия вулкана на Камчатке

Турист не выжил у подножия вулкана Авачинский на Камчатке
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Россиянин почувствовал себя плохо и не выжил у подножия вулкана Авачинский на Камчатке. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла 3 августа. Известно, что не выжившим оказался 39-летний житель Москвы, сообщили РИА Новости в ведомстве. СК продолжает доследственную проверку.

Министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев рассказал в соцсети «ВКонтакте», что самочувствие туриста ухудшилось во время перехода между экструзией Верблюд и Авачинским вулканом. К нему отправляли спасателей и вертолет территориального центра медицины катастроф, но спасти его не удалось.

Ранее трое туристов сорвались с вулкана на Камчатке во время восхождения. Один из них не выжил.

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