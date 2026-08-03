Россиянин почувствовал себя плохо и не выжил у подножия вулкана на Камчатке

Турист не выжил у подножия вулкана Авачинский на Камчатке

Россиянин почувствовал себя плохо и не выжил у подножия вулкана Авачинский на Камчатке. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла 3 августа. Известно, что не выжившим оказался 39-летний житель Москвы, сообщили РИА Новости в ведомстве. СК продолжает доследственную проверку.

Министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев рассказал в соцсети «ВКонтакте», что самочувствие туриста ухудшилось во время перехода между экструзией Верблюд и Авачинским вулканом. К нему отправляли спасателей и вертолет территориального центра медицины катастроф, но спасти его не удалось.

Ранее трое туристов сорвались с вулкана на Камчатке во время восхождения. Один из них не выжил.