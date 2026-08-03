Женщина проснулась в прекрасном самочувствии и к обеду впала в кому

Mirror: Американка пережила инсульт, хотя чувствовала себя хорошо и занималась спортом

36-летняя американка Дженнифер Роуз Голдман в 2021 году проснулась в прекрасном самочувствии, но к обеду впала в кому. Историю женщины опубликовало издание Mirror.

Голдман рассказала, что в то утро она начала день с медитации, затем отправилась на тренировку, после чего поехала на работу в семейное ателье. «Потом я почувствовала себя нехорошо, странно, была дезориентирована и сама на себя не похожа», — рассказала американка. Вскоре она потеряла сознание.

После госпитализации выяснилось, что женщина перенесла геморрагический инсульт, вызванный разрывом кавернозной мальформации — сосудистого образования, которое состоит из заполненных кровью полостей. «Затем началась гонка на время, чтобы откачать кровь, которая могла разрушить ее мозг», — рассказала мать Голдман

Только через 10 дней после госпитализации американке смогли сделать операцию. Сразу после нее американка не могла говорить и выполнять простые бытовые действия. Кроме того, она потеряла периферическое зрение. Даже спустя пять лет полностью восстановиться после инсульта ей не удалось. Сейчас Голдман смогла вернуться к работе на неполный день, но ее правая часть тела так и осталась ограничена в движениях.

Ранее стала известна история американки, которая столкнулась со странными ощущениями в мышцах и списала их на спортивную травму. Через два года у женщины диагностировали болезнь Паркинсона.