12:34, 21 апреля 2026

Женщина списала боль в ноге на спортивную травму и оказалась тяжело больна

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @ClevelandClinicInYourCommunity

Американка Джессика Краузер впервые столкнулась со странными ощущениями в мышцах, которые оказались симптомом тяжелой болезни. Историю 44-летней женщины опубликовало издание Metro.

В 2017 году у женщины стало часто сводить икроножную мышцу, но она списала ощущения на спортивную травму, полученную при подготовке к полумарафону. Кроме того, ей часто с трудом удавалось удерживать перед собой газету, набирать текст, готовить еду. «Дети всегда замечали это и спрашивали, нервничаю ли я или напугана, но я не нервничала, потому что считала спазмы следствием стресса», — вспоминает она.

В конце концов Краузер пожаловалась на боль в ноге гинекологу, и та отправила ее к неврологу. К тому времени одна нога женщины начала волочиться, от холода ее начинало неудержимо трясти, а во время семейного застолья она не могла усидеть на месте и все время двигалась. Через два года после появления первых симптомов у американки диагностировали болезнь Паркинсона.

Сейчас Краузер лечат методом глубокой стимуляции мозга (DBS) — в ее череп имплантировано устройство, подающее электрический ток в области, ответственные за управление движением. «Теперь мои симптомы настолько хорошо контролируются, что я просыпаюсь каждое утро и не думаю о болезни Паркинсона. Я могу сосредоточиться на других вещах, например, на своей семье и друзьях», — призналась женщина.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл неожиданный способ справиться с мигренью. По словам врача, симптомы головной боли могут стать менее выраженными, если съесть мороженое.

