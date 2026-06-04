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16:03, 4 июня 2026Силовые структуры

Российский подросток попался на распространение созданной ИИ детской порнографии

В Брянске осудили подростка за распространение детской порнографии, сгенерированной ИИ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Брянске осудили подростка 2008 года рождения, который занимался распространением сгенерированной искусственным интеллектом (ИИ) детской порнографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Как установил суд, он переписывался со своим знакомым и получил от него интимные фото и видео с несовершеннолетней, а потом распространил их в чате.

Юноша признан виновным по части 2 статьи 242.1 УК РФ («Распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетнего, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”»). Свою вину он признал в полном объеме. Молодой человек сказал, что разослал созданные ИИ кадры, чтобы пошутить над потерпевшей.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, в пользу несовершеннолетней потерпевшей взысканана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России есть чаты, в которых родители продают голые фотографии своих же детей и заставляют их участвовать в секс-созвонах по видео.

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