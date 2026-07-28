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Забота о себе
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07:02, 28 июля 2026Забота о себе

Россиянам назвали распространенные причины зуда в анусе

Гастроэнтеролог Вялов назвал грибок причиной зуда в интимной зоне
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anastasija Vujic / Shutterstock / Fotodom

Зуд в анусе — проблема, о которой редко принято говорить вслух, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. Распространенные причины дискомфорта в этой зоне он назвал россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, недавно он столкнулся с ситуацией, когда у одного из пациентов зуд в анусе возник из-за грибкового поражения. Человек на протяжении долгого времени стеснялся обратиться к врачу, хотя такая проблема решается обычной мазью, подчеркнул доктор.

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Однако бывают случаи, когда причина зуда в анусе находится внутри организма, добавил он. В качестве примера специалист привел некоторые формы полипов в кишечнике и определенные виды геморроя. Кроме того, однажды к медику на прием пришла пациентка с зудом, который, как выяснилось впоследствии, был симптомом опухоли.

Ранее колопроктолог Анна Моисеева рассказала о методах профилактики геморроя. По ее словам, чтобы избежать возникновения этого заболевания, нужно вести здоровый образ жизни.

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