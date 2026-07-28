США не выполнили свыше 40 % контрактов на производство и поставку оружия Киеву

С американскими контрактами на производство и поставки оружия Украине возникли проблемы: более 40 процентов из них оказались до сих пор не выполнены. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные отчета для конгресса США.

Ранее сенаторы США раскритиковали Белый дом и Пентагон, задержавших финансирование программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Но анализ документов показал, что производство по заключенным еще раньше контрактам затянулось на годы.

Из почти 39,6 миллиарда долларов, которые должны были реализоваться в рамках программ USAI и Foreign Military Financing (FMF), американская сторона выплатила около 23,5 миллиарда. Так что более 16,1 миллиарда долларов (41,3 процента) повисли в воздухе, так как оружие не изготовлено и не поставлено.

Отмечается, что возможности Вашингтона заключать новые контракты по линии USAI практически исчерпаны: около 97 процентов выделенных средств уже приходятся на действующие соглашения, то есть свободными для новых контрактов остаются всего около одного миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что бывший госсекретарь МИД Украины похитил порядка 1,2 миллиона долларов, которые западные партнеры передавали в качестве помощи для ВСУ. До этого Генеральная прокуратура стрраны проинформировала о расследовании возможного хищения почти 7 миллиардов гривен (12 миллиардов рублей) при закупке беспилотников для нужд армии.