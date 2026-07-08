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03:43, 8 июля 2026Бывший СССР

На Украине похитили миллиарды гривен при закупке беспилотников для ВСУ

Генпрокуратура Украины расследует хищение 7 млрд гривен при закупке беспилотников для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

На Украине расследуют возможное хищение почти 7 миллиардов гривен (12 миллиардов рублей) при закупке беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила Генеральная прокуратура страны в Telegram.

В 2025 году одна из компаний подписала с государственным «Агентством оборонных закупок» контракты на поставку беспилотников общей стоимостью 6,95 миллиарда гривен. По версии следствия, цена дронов могла быть завышена из-за необоснованного увеличения расходов.

Правоохранители также изучают возможное использование фиктивных соглашений с украинскими и зарубежными компаниями. По предварительным данным, объем подозрительных финансовых операций превышает 197 миллионов гривен.

В ходе обысков были обнаружены крупные суммы наличных денег, которые, как утверждается, не были отражены в финансовой отчетности.

Ранее власти Соединенных Штатов раскрыли шокирующий факт о хищении американского оружия на Украине.

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