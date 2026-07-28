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07:45, 28 июля 2026Наука и техника

Раскрыт секрет удаленных с компьютера файлов

В How-To Geek рассказали, как правильно удалять файлы с компьютера
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

«Корзина» в Windows и ее аналоги в других операционных системах (ОС) не удаляют файлы самостоятельно. Об этом сообщает издание How-To Geek.

По словам колумниста портала Сидни Батлера, «Корзина» существует в ОС от Microsoft с выхода Windows 95 и является основным инструментом для удаления файлов. При этом автор рассказал, что «Корзина» представляет собой уязвимость для конфиденциальности и посоветовал стирать файлы с устройства другим способом.

По словам журналиста, секрет «Корзины» в том, что приложения по сути является обычным каталогом в ОС, в которую переносятся документы. «Хуже того, что "Корзина" не очищается автоматически, пока вы не дадите ей команду вручную», — отметил автор. В этой связи он рекомендовал удалять файлы через нажатие клавиш Shift и Del — эта комбинация позволит стереть документы, минуя промежуточный этап хранения в «Корзине».

В заключение специалист посоветовал удалять конфиденциальные документы с помощью специальных утилит, которые стирают их с компьютера без возможности восстановления. «Если кто-то получит доступ к вашей учетной записи Microsoft, он сможет восстановить стертые файлы», — подытожил Сидни Батлер.

Ранее журналисты издания Neowin заявили, что каждая копия Windows имеет уникальный идентификатор, по которой ее можно отследить. Специалисты объяснили, что он генерируется на серверах Microsoft после установки каждой новой копии операционной системы.

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