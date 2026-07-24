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20:17, 24 июля 2026 (обновлено: 20:19, 24 июля 2026)Наука и техника

В Windows нашли секретный номер

В Neowin заявили, что каждая копия Windows имеет секретный номер для отслеживания
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Каждая копия Windows имеет уникальный идентификатор, по которой ее можно отследить. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты объяснили, что каждая версия операционной системы (ОС) от Microsoft имеет Global Device Identifier (GDID). Это секретный номер, по которому можно отследить связанные с конкретной версией Windows операции и устройства. При этом его невозможно удалить без уничтожения системы.

Авторы медиа рассказали, что о GDID стало известно благодаря Федеральному бюро расследований (ФБР) США. В материале говорится, что Microsoft помогла агентам ФБР поймать хакера, поделившись его GDID. «Подозреваемый использовал VPN, прокси и множество псевдонимов, чтобы оставаться незамеченным, но его все равно нашли», — отметили журналисты.

По словам специалистов, GDID генерируется на серверах Microsoft после установки каждой новой копии Windows. Идентификатор сохраняется после обновлений, но если ОС переустановить, то система сгенерирует новый номер.

GDID не является секретным для пользователя — его можно узнать, выполнив команду PowerShell, так как данные хранятся в реестре. В заключение авторы Neowin отметили, что пока нет доказательств того, что Microsoft делится уникальными номерами копий Windows с третьими сторонами, если не считать взаимодействия с властями.

В конце июля исследователи Lansweeper заявили, что для Windows 10 существует в три раза больше уязвимостей, чем для Windows 11. Они объяснили, что Microsoft более внимательно заботится о безопасности пользователей Windows 11.

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