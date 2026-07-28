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08:11, 28 июля 2026 (обновлено: 08:16, 28 июля 2026)Авто

В России начали отменять скидки на электромобили

«Ъ»: Скидки на гибриды и электромобили в России начали пропадать из-за роста спроса
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

В последнее время дилеры и дистрибьюторы в России начали отменять скидки на NEV-автомобили (на новых источниках энергии), то есть на гибриды и электрокары. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилон» Ольга Петрова рассказала, что еще весной бренды старались стимулировать спрос, но после начала проблем с бензином и дизельным топливом необходимость в таких мерах исчезает.

По ее словам, просмотры соответствующих моделей на сайте «Авилона» выросли более чем в пять раз, а число обращений — на 30-40 процентов.

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль уточнил, что гибриды и до событий на топливном рынке чувствовали себя уверенно, но в электромобилях заметно явное оживление. Все их проблемы — малое количество зарядок на трассах и высокий расход энергии зимой — стали менее существенными в условиях отсутствия бензина.

По оценке «Автостата», продажи NEV-автомобилей в период с 29 июня по 19 июля по сравнению со средними значениями в первой половине года выросли в 1,8 раза. Лидерами в сегменте электромобилей стали Evolute, UMO, Avatr, Geely и Zeekr, а в сегменте гибридов — Voyah, Geely, Evolute, GAC и Lixiang.

В Evolute указали, что из-за резкого роста спроса на отдельные модели автомобилей даже образовалась очередь. Коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин подтвердил, что особенно заметна нехватка моделей именно этого бренда.

Ранее исследовательская группа «Петромаркет» сообщила, что из-за проблем с бензином и дизтопливом спрос на сжиженный углеводородный газ (СУГ) летом 2026 года резко вырос.

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