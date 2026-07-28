Объявлено о разрушениях после удара ВСУ по региону России в сотнях километров от границы

Губернатор Малков: ВСУ ударили по Рязанской области, пострадал житель, повреждены объекты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по расположенной в сотнях километров от границы Рязанской области, при ударе повреждения получили объекты инфраструктуры. О разрушениях объявил в Telegram глава региона Павел Малков.

Как рассказал чиновник, в Сасовском округе региона при ударе ВСУ повреждения зафиксированы в жилой застройке — обломки БПЛА попали в многоквартирный дом. Кроме того, в Касимовском округе повреждены водонапорная башня и ЛЭП, а в Клепиковском — сотовая вышка.

Отдельно Малков сообщил о пострадавшем при налете жителе региона. «Ему оказана медицинская помощь», — сообщил представитель власти. Состояние пострадавшего губернатор не раскрыл.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 вечера 27 июля и до 06:30 утра в направлении столичного региона летело более 390 украинских беспилотников. Силами ПВО большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах, а 81 вражеский БПЛА был уничтожен на подлете к Москве.