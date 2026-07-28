В метро Барселоны произошло возгорание

Более 130 человек пострадали от отравления дымом из-за пожара в метро Барселоны

В метро Барселоны произошел пожар, более 130 человек пострадали от отравления дымом. Об этом сообщило издание Ara.

«Я был в вагоне метро, когда поезд внезапно остановился в тоннеле. Почувствовал запах дыма, и мы увидели, что дым начинает проникать в вагон», — рассказал один из пассажиров.

Отмечается, что служба скорой медицинской помощи оказала помощь 136 человекам, 39 из которых были доставлены в различные близлежащие больницы в состоянии легкой или умеренной тяжести. Причиной пожара называют обрушение и возгорание облицовки туннеля.

Ранее стало известно, что природный пожар, охвативший уже 14 тысяч гектаров на юго-западе Франции, стал для страны самым разрушительным за последние 50 лет. По данным СМИ, площадь нынешнего пожара уже превысила площадь Парижа.