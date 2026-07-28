Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 28 июля 2026 (обновлено: 10:04, 28 июля 2026)Мир

В метро Барселоны произошло возгорание

Более 130 человек пострадали от отравления дымом из-за пожара в метро Барселоны
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Marc Asensio / NurPhoto via Getty Images

В метро Барселоны произошел пожар, более 130 человек пострадали от отравления дымом. Об этом сообщило издание Ara.

«Я был в вагоне метро, когда поезд внезапно остановился в тоннеле. Почувствовал запах дыма, и мы увидели, что дым начинает проникать в вагон», — рассказал один из пассажиров.

Отмечается, что служба скорой медицинской помощи оказала помощь 136 человекам, 39 из которых были доставлены в различные близлежащие больницы в состоянии легкой или умеренной тяжести. Причиной пожара называют обрушение и возгорание облицовки туннеля.

Ранее стало известно, что природный пожар, охвативший уже 14 тысяч гектаров на юго-западе Франции, стал для страны самым разрушительным за последние 50 лет. По данным СМИ, площадь нынешнего пожара уже превысила площадь Парижа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Трамп снова изменил отношение к Зеленскому
    Итальянец годами выдавал самострой за памятник архитектуры и обманывал туристов
    Кристина Асмус порадовала фанатов снимками в купальнике
    Министр спорта Италии дал совет Андреа Пирло
    Пожары во Франции начали диктовать погоду
    Женщина стала есть один продукт после завтрака и ощутила прилив сил
    Россиянам озвучили порядок создания парковки во дворе жилого дома
    Готовивший теракт в Белгороде россиянин раскрыл свой план
    Неделя отдыха в роскошном отеле Турции обошлась семье россиян почти в три миллиона рублей
    Через шесть лет после смерти Чедвика Боузмана найден новый актер на роль Черной пантеры
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok