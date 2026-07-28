Пять машин столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве и полностью перекрыли движение

Массовая авария парализовала движение на Волгоградском проспекте в Москве. Недалеко от станции метро «Текстильщики» на пересечении проспекта и Люблинской улицы столкнулись пять автомобилей, пишет издание MSK1.RU.

Транспортный поток в районе аварии практически остановился: из-за происшествия перекрыты две полосы в сторону центра и одна — в направлении области. На месте работают сотрудники ДПС. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. О пострадавших официальных данных нет.

По словам очевидца по имени Михаил, одна машина получила сильные повреждения («всмятку»), еще четыре задело по цепочке. Еще один автомобилист указал, что искать пути объезда бесполезно — заторы образовались повсюду.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с BMW в Новой Москве загорелась фура, перевозившая вафли. Легковой автомобиль протаранил бензобак фуры, после чего произошло возгорание. Жертвами ДТП стали водитель и пассажир BMW, также пострадал мотоциклист, в которого сразу после грузовика врезалась иномарка.