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12:30, 28 июля 2026 (обновлено: 12:37, 28 июля 2026)Экономика

Банковский сектор страны ЕАЭС выстоял под ударом европейских санкций

Нацбанк Киргизии: Банковская система осталась стабильной, несмотря на санкции ЕС
Кирилл Луцюк

Фото: Leonid Andronov / Shutterstock / Fotodom

Несмотря на санкции Европейского союза в отношении некоторых кредитных организаций Киргизии, обвиненных в сотрудничестве с Россией, банковский сектор этой постсоветской страны остался стабильным. Об этом заявил замглавы киргизского регулятора Азат Козубеков. Его процитировало Economist.kg.

По его словам, ликвидность коммерческих банков находится на достаточном уровне.

Вместе с тем оказалось, что с конца июня в республике выявили около 40 компаний с повышенными санкционными рисками. Уже прекращена деятельность трех юридических лиц — ОсОО «Шисан», ОсОО «Рама Групп» и ОсОО «Нова Проект», угодивших в 21-й пакет санкций ЕС. Кроме того, отозвали лицензию у одной криптокомпании. Представители ЭкоИсламикБанка, попавшего под рестрикции Брюсселя, заверили, что не проводят операции с лицами и компаниями из ограничительных списков.

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Козубеков также рассказал, что денежные переводы из России, их тарификация и стоимость не изменились. Что касается роста комиссий до 8-10 процентов на некоторые рублевые операции, то это, по его словам, связано исключительно с ограничениями на оборот наличной российской валюты со стороны Москвы, а не с действиями Нацбанка Киргизии.

В начале июня первый зампред киргизского кабмина Данияр Амангельдиев заявил, что Бишкек считает незаконными санкции Запада и ведет по их поводу диалог.

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