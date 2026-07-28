В МИД Польши заявили, что у республики нет территориальных претензий к Украине

В Министерстве иностранных дел (МИД) Польши прокомментировали слова президента России Владимира Путина о будущем разделе Украины, заявив, что у республики нет никаких территориальных претензий к Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр в X.

«Польша не имела, не имеет и не будет иметь территориальных претензий к Украине», — заявил пресс-секретарь МИД.

Вевюр отметил, что позиция Польши по этому вопросу остается неизменной, так как правительство «в полной мере признает, уважает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в ее законно установленных, международно признанных границах».

Ранее Путин заявил, что Украина рано или поздно утратит западные земли. Президент подчеркнул, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев решил объявить Москву врагом.