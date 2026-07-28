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Из жизни
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13:24, 28 июля 2026Из жизни

Черепаха укусила женщину за ягодицы

В Хорватии черепаха напала на трех человек и укусила одного из них за ягодицы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Giorgia Doglioni / Unsplash

У берегов Каштелы, Хорватия, обезумевшая черепаха за один день напала на трех человек. Об этом сообщает Portal.hr.

Ребенок и один из взрослых отделались царапинами и покраснениями, однако третья жертва головастой черепахи получила серьезные травмы.

По словам дочери пострадавшей, рептилия вцепилась ей в ягодицы. Женщине пришлось ударить черепаху, чтобы та ее отпустила. Из-за силы удара она даже сломала палец. После раненую женщину госпитализировали.

Директор местной службы неотложной помощи Антония Жанич предупредила, что укус морской черепахи — не безобидная царапина, а настоящая травма, способная привести к инфекции. По словам Жанич, при подобных инцидентах нужно всегда обращаться к медикам.

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Морской биолог Перо Тутман из Института океанографии и рыболовства Хорватии назвал поведение животного необычным. «Черепахи не агрессивны, они не хищники, которые охотятся на людей. Им несвойственно подходить так близко к берегу и проявлять такую реакцию. Питаются они совсем другими организмами. Связано ли это с глобальным потеплением, пока непонятно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Великобритании поймали каймановую черепаху, которая считается одной из самых опасных в мире для людей. Выяснилось, что рептилию выбросил на улицу ее владелец.

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