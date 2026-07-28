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18:40, 28 июля 2026 (обновлено: 18:55, 28 июля 2026)Культура

Юрист предупредил Долину о возможности запрета на выезд из страны

Юрист Сергей Багян заявил, что Ларисе Долиной могут запретить выезд из‑за штрафов ГИБДД
Андрей Шеньшаков

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Юрист Сергей Багян высказался о вероятном наказании певице Ларисе Долиной за игнорирование штрафов ГИБДД. Об этом он рассказал в интервью изданию «Абзац».

По словам эксперта, народной артистке могут даже запретить покидать страну, если долг свыше 10 тысяч рублей не погашается более двух месяцев. Или если общая сумма задолженности составляет более 30 тысяч рублей.

«Запрет на выезд за рубеж вполне возможен, для этого необходим ряд факторов. Оценивается и поведение самого должника — уклоняется ли он сознательно от погашения штрафов», — отметил Багян.

При этом, приставы могут объединить несколько штрафов в одно дело, открыть исполнительное производство и списать деньги со счетов должника в банках.

Ранее Лариса Долина заявила, что друзья подарили ей новое жилье после скандала с квартирой.

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