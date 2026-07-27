Долина похвасталась подаренной ей квартирой

Лариса Долина заявила, что друзья подарили ей новое жилье после скандала с квартирой

Певица Лариса Долина рассказала, что уже живет в новой квартире, которую подарили ей друзья. Ее слова передает ТАСС,

Народная артистка России, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что знакомые купили ей жилье после скандала с продажей квартиры в Хамовниках.

«Я перевернула эту страницу. Сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, мои друзья. Новый дом, в котором сделан новый ремонт», — сказала Долина.

Ранее Долина рассказала о жизни после скандала с квартирой. Артистка призналась, что в тяжелой жизненной ситуации она убедилась в наличии большого количества друзей.