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11:14, 27 июля 2026Культура

Долина похвасталась подаренной ей квартирой

Лариса Долина заявила, что друзья подарили ей новое жилье после скандала с квартирой
Андрей Шеньшаков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Певица Лариса Долина рассказала, что уже живет в новой квартире, которую подарили ей друзья. Ее слова передает ТАСС,

Народная артистка России, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что знакомые купили ей жилье после скандала с продажей квартиры в Хамовниках.

«Я перевернула эту страницу. Сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, мои друзья. Новый дом, в котором сделан новый ремонт», — сказала Долина.

Ранее Долина рассказала о жизни после скандала с квартирой. Артистка призналась, что в тяжелой жизненной ситуации она убедилась в наличии большого количества друзей.

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