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13:31, 27 июля 2026 (обновлено: 14:18, 27 июля 2026)Мир

Заявления Трампа о новом президентском сроке назвали троллингом

Политолог Дудаков: Трамп троллит демократов заявлением о четвертом сроке
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о намерении баллотироваться на «четвертый» президентский срок являются попыткой «потроллить» демократов и отвлечь общественность от насущных вопросов внутренней политики. Такое предположение озвучил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Газетой.Ru».

«Это попытка найти легкий повод для того, чтобы потроллить своих оппонентов в стане демпартии, заставить их снова истерить, кричать, обсуждать фейковые виртуальные инфоповоды вместо того, чтобы обсуждать реальные проблемы, которые стоят перед Америкой», — отметил политолог.

В субботу, 25 июля, Трамп заявил, что будет баллотироваться на «четвертый срок» в 2028 году, хотя его нынешний президентский срок является вторым. Отмечается, что американский лидер не признает свое поражение на выборах 2020 года, где победу одержал Джо Байден. «Я победил трижды, теперь сделаю это еще раз», — заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп определился с преемником на следующих президентских выборах. Он начал открыто поддерживать кандидатуру своего вице-президента Джея Ди Вэнса.

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