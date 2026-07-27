Путин вручил Володину орден «За доблестный труд»

Путин наградил председателя Госдумы Володина орденом «За доблестный труд»

На встрече с депутатами Госдумы президент России Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину орден «За доблестный труд». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно указу, Володина наградили за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Ранее Володин перед закрытием восьмого созыва Госдумы пять раз проскандировал «Россия, Путин, Победа». Кроме того, он пожелал депутатам победы на предстоящих выборах и обратил внимание на то, что у политиков не бывает отпусков.

Вячеслав Володин находится на посту председателя Госдумы с октября 2016 года. До этого он занимал должности первого заместителя руководителя администрации президента и руководителя аппарата правительства — заместителя председателя правительства России.