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14:28, 27 июля 2026 (обновлено: 14:47, 27 июля 2026)Россия

Путин вручил Володину орден «За доблестный труд»

Путин наградил председателя Госдумы Володина орденом «За доблестный труд»
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Путин и Вячеслав Володин

Владимир Путин и Вячеслав Володин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На встрече с депутатами Госдумы президент России Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину орден «За доблестный труд». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно указу, Володина наградили за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Ранее Володин перед закрытием восьмого созыва Госдумы пять раз проскандировал «Россия, Путин, Победа». Кроме того, он пожелал депутатам победы на предстоящих выборах и обратил внимание на то, что у политиков не бывает отпусков.

Вячеслав Володин находится на посту председателя Госдумы с октября 2016 года. До этого он занимал должности первого заместителя руководителя администрации президента и руководителя аппарата правительства — заместителя председателя правительства России.

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