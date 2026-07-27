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15:12, 27 июля 2026 (обновлено: 15:19, 27 июля 2026)Россия

Путин сделал заявление о прохождении Россией исторического этапа

Путин заявил, что Россия достойно проходит нынешний исторический этап
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил, что страна достойно проходит нынешний исторический этап. Такое заявление глава государства сделал во время встречи в Кремле с депутатами Госдумы, передает РИА Новости.

«Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем: что происходит и в стране, и в мире в целом», — обозначил Путин.

Глава государства подчеркнул, что на фоне происходящих в стране и мире событий Россия переживает исторический этап. «И проходит его достойно», — добавил он.

Ранее Путин высказался о прошедших пяти годах. Он заявил, что это были сложные и крайне ответственные для истории России годы. Он также назвал текущий момент одним из решающих этапов в истории России, отметив, что на кону стоит будущее народа.

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