Путин сделал заявление о прохождении Россией исторического этапа

Путин заявил, что Россия достойно проходит нынешний исторический этап

Президент России Владимир Путин отметил, что страна достойно проходит нынешний исторический этап. Такое заявление глава государства сделал во время встречи в Кремле с депутатами Госдумы, передает РИА Новости.

«Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем: что происходит и в стране, и в мире в целом», — обозначил Путин.

Глава государства подчеркнул, что на фоне происходящих в стране и мире событий Россия переживает исторический этап. «И проходит его достойно», — добавил он.

Ранее Путин высказался о прошедших пяти годах. Он заявил, что это были сложные и крайне ответственные для истории России годы. Он также назвал текущий момент одним из решающих этапов в истории России, отметив, что на кону стоит будущее народа.