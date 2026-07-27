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16:15, 27 июля 2026 (обновлено: 16:20, 27 июля 2026)Спорт

Норвежская всадница погибла во время тренировки

Норвежская наездница Кари Метте Стенеруд погибла во время тренировочного сбора
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anaite / Shutterstock / Fotodom

Норвежская наездница Кари Метте Стенеруд погибла в результате несчастного случая во время тренировочного сбора национальной команды в Старуме. Об этом сообщается на сайте Норвежской федерации конного спорта.

37-летняя спортсменка упала с лошади при преодолении препятствия на тренировке по конному троеборью. На месте происшествия ей сразу начали оказывать реанимационную помощь, однако спасти ее не удалось.

В федерации сообщили, что это первый подобный случай в истории организованных соревнований по конному спорту в Норвегии, и пообещали провести тщательное расследование обстоятельств трагедии. Лошадь в результате инцидента не пострадала.

Стенеруд представляла клуб Skedsmo Rideklubb и много лет занималась конным спортом. Она выступала как в конкуре, так и в троеборье.

21 июля американская боксерша Ханна Рапп погибла в возрасте 26 лет в результате дорожно-транспортного происшествия. Трагедия произошла во время велопрогулки в Техасе. Обогнавший Рапп автомобиль внезапно остановился, после чего сдал назад и сбил спортсменку насмерть.

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