МИД России пообещал ответить на новые санкции Евросоюза

Захарова: РФ объявит о мерах в ответ на 21-й пакет санкций ЕС в ближайшее время

Москва готовит ответные меры на утвержденный 21-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Чудовищное саморазоблачение, в очередной раз, Европейского союза. Что касается нашей реакции, то об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций будет объявлено в ближайшее время», — отметила дипломат.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что новый пакет санкций против России стал самым крупным за последние четыре года. В общей сложности ограничения были наложены на 218 объектов.