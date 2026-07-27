Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:40, 27 июля 2026 (обновлено: 17:45, 27 июля 2026)Мир

МИД России пообещал ответить на новые санкции Евросоюза

Захарова: РФ объявит о мерах в ответ на 21-й пакет санкций ЕС в ближайшее время
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Москва готовит ответные меры на утвержденный 21-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Чудовищное саморазоблачение, в очередной раз, Европейского союза. Что касается нашей реакции, то об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций будет объявлено в ближайшее время», — отметила дипломат.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что новый пакет санкций против России стал самым крупным за последние четыре года. В общей сложности ограничения были наложены на 218 объектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина начала применять против России новые ракеты. Что известно о Ruta Block 1 производства Нидерландов?
    В МИД высказались об антироссийских заявлениях нового главкома ВСУ
    Раскрыты последствия удара дрона по жилому дому в Крыму
    Московских водителей призвали к осторожности
    Оценены шансы Месси стать лучшим бомбардиром MLS
    Песков высказался о контактах России с Telegram
    Лукашенко нашел новый способ заменить белорусов в полях
    МИД России пообещал ответить на новые санкции Евросоюза
    Затолкавших молодую россиянку в машину нашли
    Российский лазер сбил 60 беспилотников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok