«Перебрал с дозой на выходных». В России почти неделю обсуждают заявления Зеленского о новой мобилизации. Что отвечают власти

Картаполов назвал фантазией слова Зеленского о новой волне мобилизации в РФ

Последние заявления украинского лидера Владимира Зеленского о планах мобилизации в России остаются лишь «полетом его фантазии», указал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что в стране сейчас отсутствует необходимость в новой волне мобилизации.

Я слышал, что там [Владимир] Зеленский по этому поводу что-то сказал, но это я связываю только с тем, что он, наверное, перебрал дозы на выходные, полет фантазии стал вообще неограниченным Андрей Картаполов председатель комитета Госдумы по обороне

Парламентарий также сообщил, что в России ключевым способом комплектования ВС остается добровольное желание граждан. По его словам, сегодня люди сами приходят в военкоматы и заключают контракты с Минобороны.

Названа основная цель Зеленского в заявлениях о новой мобилизации в России

Целью распространения Украиной, в том числе ее президентом Владимиром Зеленским, заявлений о подготовке новой волны мобилизации в России является воздействие на молодежь. Глава коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин в разговоре с NEWS.ru сообщил, что в соцсетях каждый год ближе к осени публикуются «вбросы» об обязательном призыве граждан на службу, а вся «информационная паника» началась после частичной мобилизации, которая была проведена в России в 2022-м.

Политолог счел, что на Украине такими «вбросами» пытаются воздействовать «исключительно на неокрепшую психику молодежи».

Самонкин также указал на заявления российских официальных лиц о достаточном количестве участников специальной военной операции (СВО) — «от резервистов до контрактников». В этом плане он считает, что власти России точно не имеют планов объявлять новую волну мобилизации.

Андрей Колесник. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В словах Зеленского о мобилизации в России распознали попытку «раскачать» страну

Слова президента Украины о подготовке мобилизации в России можно считать не чем иным, как вбросом. Тем самым Киев пытается раскачать общество в стране, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Тем временем самому Зеленскому стоило бы заняться тем, что происходит на Украине, счел парламентарий. Он подметил, что украинский президент вряд ли знает, что происходит в его стране, а «уж в России — тем более». Россия же самостоятельно решит свои дела, добавил Колесник.

Разговоров о мобилизации, даже кулуарных, я не слышал. Я считаю, это обыкновенный вброс, обыкновенная информационная война Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и вовсе отказался комментировать слова «наркоманов», говоря о заявлениях Зеленского. Вдобавок он сказал, что все эти «вбросы» — «чушь, чушь полнейшая».

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о привлечении военных из КНДР

В ходе ежедневного брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили насчет слов украинского лидера Владимира Зеленского о привлечении военных из КНДР для участия в СВО. На это представитель Кремля не дал никаких комментариев.

В субботу, 25 июля, Зеленский сообщил, что в Воронежской области якобы начались приготовления к новому приему 30 тысяч северокорейских военных. Он также указал, что Пхеньян якобы хочет направить дополнительные ракетные установки для поддержки ведения СВО. В то же время Зеленский не привел никаких доказательств.

Песков единственное, что ответил, — что не считает необходимым комментировать подобные «вбросы». Тем более не такому политику, как Зеленский, надо лезть в планы России, добавил он.

Незадолго до этого глава МИД КНДР Цой Сон Хи подтвердила, что позиция Северной Кореи по Украине остается неизменной. По ее словам, Пхеньян рассматривает СВО как российскую борьбу за отстаивание своей автономности и самостоятельности. Россия же не раз благодарила КНДР за помощь, когда войска Украины вошли в Курскую область.

Песков ответил на заявления о скорой «всеобщей мобилизации в России»

Еще весной пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков давал пояснение, что тема всеобщей мобилизации не стоит на повестке дня. Тогда он так ответил финским политикам, заявлявшим о возможном новом этапе набора граждан в формате всеобщей мобилизации.

В марте заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев также заявлял, что количества добровольцев вполне достаточно для выполнения всех боевых задач. По этой причине необходимости в новой волне мобилизации в России нет.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Что известно о мобилизации на Украине?

О якобы подготовке «новых решений по мобилизации в России» президент Украины Владимир Зеленский высказался после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Тогда же политик обратился к руководству своей страны с новым призывом — украинский лидер потребовал усиления насильственной мобилизации.

Главный вызов — мобилизация. Нам необходим новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать Владимир Зеленский президент Украины

Помимо этого, Зеленский призвал Запад как можно быстрее оказывать помощь Украине. В частности, по его словам, необходима поддержка после российских ударов по украинским портам.

«Страна.ua» со ссылкой на свои источники недавно писала, что если в России начнется мобилизация, то на Украине снизят возраст призыва. Ко всему этому Киев якобы давно подталкивают западные партнеры. По данным издания, в стране, вероятно, снизят возраст с 25 до 23 лет, некоторые также отмечают, что до 18-ти. Тем не менее «одним из ответов Киева на мобилизацию в РФ (если она начнется) станет дальнейшее ужесточение украинской мобилизации».