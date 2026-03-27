14:44, 27 марта 2026Россия

Медведев ответил на вопрос о проведении мобилизации

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Никакой необходимости в проведении в России мобилизации сейчас нет. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Политик заверил, что граждан, заключивших контракт о службе в зоне специальной военной операции, достаточно для выполнения всех боевых задач.

Согласно данным Медведева, с января 2026 года контракт с Минобороны подписали 80 тысяч человек. «Плюс к этой цифре еще и добровольцы», — подчеркнул он.

