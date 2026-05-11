15:01, 11 мая 2026Мир

Детский лагерь и военно-морское училище попали под санкции Евросоюза

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Под новые санкции Евросоюза (ЕС) попали Нахимовское военно-морское училище и детский лагерь «Орленок». Это следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.

«Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Нахимовское военно-морское ордена Почета училище Министерства обороны Российской Федерации», — было сказано в документе.

В санкционный список внесли также Всероссийский детский центр «Алые паруса» в Евпатории. Кроме того, стало известно, что Евросоюз добавил в санкционный список против России 16 физических и семь юридических лиц. В обновленный санкционный список преимущественно попали российские детские лагеря и организации военно-патриотического воспитания, а также региональные чиновники, связанные с этой сферой.

Ранее сообщалось, что Великобритания внесла в санкционный список Клиническую психиатрическую больницу № 5 в Строгановке Симферопольского района Крыма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это решение, посоветовала представителям британских властей «вызывать себе санитаров».

