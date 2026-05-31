ВСУ ударили по рейсовому автобусу из Старобельска

Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус «Старобельск — Москва» с пассажирами внутри

В Рубежном беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал рейсовый автобус, который ехал по маршруту «Старобельск — Москва». Об инциденте сообщает правительство Луганской Народной Республики в своем Telegram-канале.

Удар был совершен с применением дрона самолетного типа в районе улицы Восточной. К тому моменту в салоне общественного транспорта находились 11 человек. Никто из пассажиров не пострадал, говорится в сообщении.

«В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор. Возгорания не допущено», — уточнили власти ЛНР.

На место ЧП выезжали сотрудники правоохранительных органов, также там работали экстренные службы.

22 мая украинские войска ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Атака пришлась на учебный корпус и общежитие, где на тот момент находились 86 подростков.

Вскоре российские военные нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за Старобельск. Соответствующий приказ Министерству обороны РФ дал президент России Владимир Путин.