23:15, 31 мая 2026Наука и техника

В Британии провалились с новейшим истребителем Tempest

Telegraph: Создание новых британских истребителей Tempest могут задержать до 2040-х годов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Joe Giddens / Reuters

В Британии особо остро встал вопрос о поставке новейших истребителей Tempest, которые должны были прийти на смену Typhoon. Подробности раскрыли журналисты издания The Telegraph.

По их данным, финансирование проекта для Королевских ВВС должны обеспечить ближе к середине 2030-х годов. Аналитика говорит о том, что новые самолеты британских сил в этом случае поступят не в 2035 году, как планировалось ранее, а только к концу 2030-х годов. Между тем, сроки могут сдвинуться вплоть до 2040-х годов.

Разработкой Tempest занимаются в рамках соглашения Великобритании, Японии и Италии. По разным оценкам, цена проекта превышает 12 миллиардов фунтов стерлингов. Долгосрочный основательный план по программе оказался под угрозой заморозки из-за того, что власти не приняли окончательное решение по программе инвестиций в сфере обороны. Как уточнили авторы, премьер-министр Великобритании Кир Стармер задумался над разными вариантами увеличения оборонных расходов, включая дополнительные заимствования.

Как ожидается, Британия акцентирует свое внимание на беспилотниках и автономных системах.

Ранее стало известно, что британские истребители Eurofighter Typhoon получат дешевые ракеты APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II), которые позволят поражать дроны. В основе APKWS лежат неуправляемые ракеты Hydra калибра 70 миллиметров, оснащенные комплектом управления с лазерной головкой самонаведения.

