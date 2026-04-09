Британский Typhoon испытал дешевую ракету

Breaking Defense: Британский истребитель испытал ракету APKWS для борьбы с БПЛА

Истребители Eurofighter Typhoon получит дешевые ракеты APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II), которые позволят поражать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об испытаниях нового оружия самолетов сообщает Breaking Defense.

Компания BAE Systems успешно протестировала APKWS II на испытательном Typhoon Королевских Военно-воздушных сил Британии. На первом этапе истребитель поразил наземную цель на полигоне.

«[Испытание] даст ценную информацию о том, как недорогое высокоточное оружие может быть интегрировано в самолет, в частности, оружие для борьбы с дронами, где необходимы доступные средства перехвата», — говорится в заявлении компании.

На следующих этапах протестируют работу Typhoon с APKWS в режиме «воздух-воздух». При этом представитель BAE Systems отказался раскрыть дату и другие подробности предстоящих испытаний. В основе APKWS лежат неуправляемые ракеты Hydra калибра 70 миллиметров, которые оснащают комплектом управления с лазерной головкой самонаведения. Цели для боеприпасов подсвечивают при помощи лазерных целеуказателей.

В марте стало известно, что штурмовики A-10 Thunderbolt II, которые ВВС США задействовали в ходе операции против Ирана, вооружили ракетами APKWS для борьбы с дронами.