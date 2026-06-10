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22:22, 10 июня 2026Бывший СССР

Украинский военный признал взятие Константиновки в клещи

Украинский военный Ярый сообщил о полуокружении Константиновки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Командир батальона беспилотных систем ВСУ с позывным Ярый признал взятие Константиновки в клещи. Его слова приводит «Страна.ua».

По его словам, полуокружение города в Донецкой Народной Республике (ДНР) произошло в силу того, что российские войска продвинулись в районе Часового Яра и Бересток.

«Эвакуация, снабжение и ввод нашей пехоты в Константиновку очень затруднены», — добавил украинский военный.

20 мая военкоры сообщили, что российские войска проводят атаки вблизи центра Константиновки и берут город в клещи.

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