Украинский военный признал взятие Константиновки в клещи

Украинский военный Ярый сообщил о полуокружении Константиновки

Командир батальона беспилотных систем ВСУ с позывным Ярый признал взятие Константиновки в клещи. Его слова приводит «Страна.ua».

По его словам, полуокружение города в Донецкой Народной Республике (ДНР) произошло в силу того, что российские войска продвинулись в районе Часового Яра и Бересток.

«Эвакуация, снабжение и ввод нашей пехоты в Константиновку очень затруднены», — добавил украинский военный.

20 мая военкоры сообщили, что российские войска проводят атаки вблизи центра Константиновки и берут город в клещи.

