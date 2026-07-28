Названа главная проблема Трампа в переговорах с Ираном

NYT: Иран рассчитывает на ослабление позиций Трампа перед выборами в Конгресс

Иран, вероятно, считает, что влияние президента США Дональда Трампа быстро ослабевает по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс, поэтому не спешит идти на уступки в переговорах. Об этом сообщает The New York Times со ссылкй на мнение бывших американских чиновников.

«Иранцы знают, что сроки, установленные Трампом, короче, чем их собственные», — заявила главный специалист Пентагона по ближневосточной политике в администрации экс-президента Джо Байдена Дана Строул.

Отмечается, что некоторые влиятельные республиканцы уже призывают главу Белого дома завершить конфликт. При этом резидент вашингтонского Института еврейской национальной безопасности Америки Майкл Маковский выступил за возвращение к масштабной военной кампании против Ирана, заявив, что почти четыре месяца дипломатии не принесли результатов.

Ранее Трамп заявил, что США будут готовы вернуться к «очень решительным военным действиям» в случае провала переговоров с Ираном.