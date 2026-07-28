Ветераны предупредили о последствиях решения Пентагона по потерям в Иране

Пентагон исключил потери в Иране из базы данных операции «Эпическая ярость»

Пентагон переквалифицировал военнослужащих, погибших и раненых в ходе боевых действий с Ираном, в отдельную категорию, что вызвало критику ветеранов. Об этом сообщает The Washington Post.

На прошлой неделе ведомство удалило из своей онлайн-базы данных четыре сообщения о гибели военных, объяснив это «временным сбоем в обработке данных». Позднее потери вновь появились в системе, но уже в новой категории «Зарубежные операции по урегулированию чрезвычайных ситуаций», а не в рамках операции «Эпическая ярость», как администрация Трампа назвала войну с Ираном.

Ветераны предупреждают, что переклассификация может иметь долгосрочные последствия для возможности военнослужащих и их семей получать государственные пособия. «То, как вы переклассифицируете людей на уровне бэкэнда, имеет вторичные и третичные последствия», — заявила Джесс Финукан из организации «Ветераны Ирака и Афганистана Америки».

По данным Пентагона, с начала конфликта 28 февраля погибли 18 американских военных, более 600 получили ранения. При этом расходы на операции достигли более 37 миллиардов долларов.

Ранее американский президент заявил о большой вероятности заключения сделки между США и Ираном, поскольку переговоры по ней уже идут. По словам Трампа, «хорошие переговоры» с Тегераном проводятся «уже сейчас». Глава Белого дома добавил, что у него «достаточно времени», чтобы разобраться с иранским вопросом.