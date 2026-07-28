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10:15, 28 июля 2026 (обновлено: 10:19, 28 июля 2026)Из жизни

Король Карл сделал принцу Гарри щедрое предложение

Король Карл III предложил принцу Гарри поселиться в Букингемском дворце
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Король Карл III предложил принцу Гарри остановиться в Букингемском дворце во время предстоящего визита в Великобританию. Об этом сообщает Daily Star.

Перед визитом в июле Гарри сначала отказался от аналогичного отцовского предложения, затем попытался принять его в последний момент и получил отказ. Как объясняли придворные, оставалось слишком мало времени, чтобы подготовить резиденцию к приему гостя.

На этот раз Гарри заранее ответил согласием. Королевские обозреватели отмечают, что это свидетельствует об улучшении отношений между отцом и сыном. По их мнению, Гарри якобы осознал, что получил очень щедрое предложение и должен проявить благодарность.

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Ожидается, что 41-летний принц прибудет в Великобританию в ближайшие недели на церемонию WellChild Awards. Пока неизвестно, приедут ли с ним его жена Меган и дети — Арчи и Лилибет.

После переезда в США Гарри лишился права на полицейскую охрану, финансируемую налогоплательщиками, и его неоднократные апелляции пока не увенчались успехом. По правилам, он должен уведомлять британскую полицию и королевских чиновников о своем приезде за 28 дней.

Ранее король Карл III и его супруга Камилла впервые за четыре года встретились с принцем Гарри, Меган Маркл и их детьми — семилетним Арчи и пятилетней Лилибет. Младший сын монарха, его жена и дети навестили Карла в его резиденции в британском графстве Глостершир.

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